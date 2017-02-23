Одно из главных преимуществ перевода автомобиля на газ - экономия. Он примерно в два раза дешевле бензина.



В прошлом году в Татарстане свыше 3500 - 4000 автомобилей было переоборудовано на газомоторное топливо. Планируется, что в 2017 году эта цифра достигнет 5500. Количество желающих растет неспроста: использование газа гораздо экономичнее использования бензина. Если литр 92-го бензина стоит примерно 33 - 36 рублей, а 95-го - 37 - 39 рублей, то стоимость одного литра пропана - 15 - 18 рублей, метана - 13 рублей.

Чтобы перевести автомобиль на газ, необходимо установить соответствующее оборудование. На это уходит до 5 дней. Сама работа производится примерно за день, а вот подготовка документов занимает 2 - 3 дня. Стоит отметить, что монтаж газобаллонного оборудования возможен лишь после осмотра машины, в результате которого определяется и стоимость перевода автомобиля на газ.

На цену установки газобаллонного оборудования влияют марка автомобиля, год выпуска и количество цилиндров. Так, к примеру, стоимость перевода на пропан легковушки с 4 цилиндрами обойдется в среднем от 25 тысяч рублей, а для внедорожника с 8 цилиндрами стоимость возрастет до 50 тысяч рублей. Емкость баллона при этом - 50 литров. Кстати, переоборудовать свое авто могут и владельцы новых машин - на гарантию это не повлияет.

После проведения всех работ по монтажу газобаллонного оборудования владельцу авто необходимо обратиться в ГИБДД для регистрации своего ТС. Госпошлина за процедуру - 850 рублей. Для внесения изменений в свидетельство о регистрации необходимо направиться в отделение технического надзора. Там делается заключение о проведенных работах.

Перед принятием решения каждый водитель может самостоятельно рассчитать, насколько ему выгодно перевести свое авто на газ. Автор этих строк ввела средние данные в электронный калькулятор. Указала среднюю стоимость оборудования - 25 тысяч рублей, годовой пробег - 20 тысяч километров, также написала стоимость бензина и газа. В результате, как показал калькулятор, установка окупится примерно через 20 тысяч километров пробега. То есть в моем случае - через год использования газомоторного топлива.

Несмотря на выгоду установки газового баллона, первый вопрос, который приходит в голову: насколько это безопасно? По словам специалистов, это даже безопаснее бензобака. Ведь газовый баллон изготавливается из плотной стали толщиной 3 - 4 мм. Также защищают от утечки клапаны и электронные устройства. Среди прочих преимуществ автомобиля на газу - увеличение срока службы двигателя, увеличение срока замены масла и экологичность.

Стоит учесть, что после перевода авто на газ можно также продолжать пользоваться бензином. Переключение вида топлива возможно прямо из салона. Заправиться газом можно на татарстанских станциях, в том числе не только в Казани, но и в Набережных Челнах, Нижнекамске, Зеленодольске, Бугульме, Азнакаеве, Лениногорске, Елабуге и других районах республики. В этом году в РТ планируют запустить еще 4 - 5 станций.