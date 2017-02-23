Боец Красной Армии к июню 1941 года не уступал немецкому солдату в качестве и удобстве обмундирования. Стрелковое оружие армий СССР и Германии перед началом Великой Отечественной войны по своим характеристикам также выступало на равных с будущим противником и уравновешивало шансы противоборствующих сторон.



В этом наглядно можно убедиться на уникальной выставке «Наша Победа», открывшейся в Национальном музее Республики Татарстан.

Здесь представлено более 450 (!) экспонатов. Особого внимания заслуживает форма бойцов армий СССР и Германии, которая использовалась в период с 1930-х годов по 1945 год. Широко представлено стрелковое оружие, пулеметы, элементы снаряжения и быта (ремни, подсумки, фляги, каски и многое другое) бойцов Красной Армии и вермахта. Это совместная выставка Национального музея РТ и военно-исторического клуба «Цитадель», организованная при поддержке регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Республике Татарстан, посвященная Победе в Великой Отечественной войне.

Что удобнее - кирзовые сапоги или ботинки?

Открылась выставка необычно. Руководитель военно-исторического клуба «Витязь» при Национальном музее РТ Владислав Хабаров для наглядности рассказа об обмундировании предложил одному из посетителей - молодому человеку, переодеться в форму бойца РККА образца 1941 - 1945 годов.





- Солдаты Красной Армии к началу Великой Отечественной войны были снаряжены и экипированы не хуже солдат вермахта, а не как это порой сейчас представляют некоторые деятели, пытающиеся исказить нашу историю. Конечно, большой урон в необходимом и достаточном снабжении армии амуницией нанесла потеря в первые месяцы войны складов с большим количеством - миллионов комплектов военного снаряжения, оставшихся на территории, захваченной противником, - отметил во вступительном слове Владислав Хабаров.

- Давайте же рассмотрим форму бойца РККА начала войны более подробно. Он одет в шаровары солдатские образца 1935 года. Это наследие еще царской армии - крайне удобная и практичная одежда, штаны, которые часто называют галифе. Русское название брюкам дано по имени французского генерала Гастона Галифе (1830 - 1909 гг.), который ввел их для кавалеристов. Позже галифе заимствовали и другие армии. Расширение вверху давало возможность закидывать ногу при посадке на лошадь, а узкие внизу, эти универсальные брюки позволяли засовывать ногу в сапог. Галифе оказались настолько удобными, что их фасон практически не менялся впоследствии.

- На ногах у нашего солдата мы видим ботинки с обмотками, - продолжил рассказ Хабаров. К словам специалиста добавим, именно в таких ботинках с обмотками ходит главный герой фильма «Белое солнце пустыни» красноармеец Сухов.

Кстати, ботинки с обмотками многие считают признаком бедности армии, на самом деле все сложнее. Ведь и немецкая, и английская армии Первой мировой не были бедными и получали хорошее обмундирование, однако и солдаты этих армий ходили в точно такой же обуви. Так что споры идут до сих пор, что удобнее: сапоги или ботинки? Положительное есть у того и у другого. Например, когда ты ползешь в сапогах, в их голенища набивается трава, песок, другой мусор, в обмотках такого нет.

Напомним и о происхождении пилотки бойца Красной Армии. Почему мы называем этот головной убор пилоткой? Его стали носить также еще в Первую мировую летчики - русские, немецкие, австрийские. Ведь в кабину самолета влезать в фуражке или папахе крайне неудобно. А пилотку во время полета можно положить и под себя, она не мнется. Когда холодно, края пилотки можно опустить и закрыть уши.

«Что это у вас на ремне, товарищ солдат?»

Очень важным элементом формы красноармейца служил ремень. На нем у бойца закреплялась масса необходимых вещей. Главные из них - патронные сумки для разного патронного снаряжения в зависимости от задач бойца в подразделении. На ремне находилась и малая пехотная лопата.

Об этой казалось бы простой вещи стоит рассказать отдельно. Ее изобретатель - датский офицер Мадс Линнеманн, свою лопату он запатентовал еще в 1870 году. Забавно, что вначале Линнеманн предложил снабжать пехоту универсальным инструментом, представлявшим собой одновременно лопату, пилу, нож и… сковороду! Но военное ведомство Дании приняло на снабжение упрощенную версию Линнеманновской лопаты. Успех этой лопатки обусловило появление на поле боя скорострельного оружия, от огня которого приходилось буквально вгрызаться в землю - и чем быстрее, тем лучше. Позже конструкция Линнеманновской лопаты в различных государствах, в том числе и в Российской империи, совершенствовалась, менялись размеры, материал, но принцип остался прежний - у каждого военнослужащего на поле боя до сих пор с собой всегда обязательно имеется МПЛ в чехле.

Продолжая рассказ о солдатском ремне, добавим, что в ходе Великой Отечественной войны кожаные ремни в целях экономии (ведь их требовалось уже миллионы штук) сменили на брезентовые.

Консервами войну не выиграешь

В чем заключались преимущества и недостатки обмундирования солдат германской и Красной армий в ходе Второй мировой войны? Вот что на этот вопрос корреспондента «КВ» ответил председатель военно-исторического клуба «Цитадель» Олег Лавров:

- В отличие от нашей обуви у немцев была кожаная обувь, а не кирза, что, конечно, гораздо удобнее. В начале войны одежда немецкого солдата тоже изготавливалась из натуральных материалов, шерсти, но в ходе войны пришлось перейти к более дешевым материалам. Военная промышленность Германии не была национализирована и находилась в частных руках, что делало ее гибче. В перечень снаряжения германского солдата включались разные полезные бытовые мелочи.

Это, например, керамическая баночка для хранения различных жиров, походная печка на спирту, его питание было лучше. Поскольку на германскую армию работала промышленность всей покоренной Европы, в рацион ее солдат входили самые разнообразные консервы, причем не немецкого производства, а из Италии, Франции, а также европейские вина.

У бойца Красной Армии был только единственный иностранный помощник - поставки из США по программе ленд-лиза.

Но в итоге в кровавой схватке не на жизнь, а на смерть победителем вышел простой крепкий солдат Красной Армии, дань уважения которому мы отдаем в этот знаменательный день - День защитника Отечества!