Отправиться в путешествие по миру автостопом с одним спутником и большим тяжелым рюкзаком рискнет далеко не каждый. Выпускница экономического факультета КФУ Арина Телешева решилась на такой экстремальный поступок. О приключениях, с которыми отчаянные путешественники столкнулись в пути, можно написать захватывающий роман.



Любопытство победило страх и сомнения



- Идея отправиться в кругосветку автостопом появилась спонтанно, - рассказала Арина. - Есть такое движение - каучсерфинг, на одном из сайтов для путешественников можно найти себе попутчиков. Так я познакомилась с парнем из Киева Андреем Николаевым. Он работал в банке и вдруг решил круто поменять свою жизнь. У меня в то время на работе тоже была непонятная ситуация. Мы переписывались, потом Андрей приехал в Казань, и мы отправились в Грузию. Это был наш первый опыт путешествия автостопом. А потом мы отважились на кругосветку.



- Как составляли маршрут?

- Старт из Казани. Через Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, страны Юго-Восточной Азии добраться до Индии. Потом перелет в Австралию. Оттуда на корабле в Южную Америку, потом в США. И уже из Америки через Европу вернуться домой. Мы рассчитывали совершить кругосветку за два года. Мое путешествие длилось пять месяцев. Я дошла только до Непала - Катманду, Покхары, но потом была вынуждена улететь домой. А Андрей прошел весь намеченный путь до конца.



- Наверное, родители боялись отпускать в такое длительное и рискованное приключение?

- Родители знают: если я что-то решила, то отговаривать бесполезно, поэтому они просто поддержали меня. Спасибо им большое! Конечно, и у них, и у меня были страхи, сомнения, но интерес, любопытство, желание увидеть разные страны, познакомиться с новыми людьми оказались сильнее. Во время путешествия мы старались всегда быть на связи с домом. Там, где был интернет, общались с родными по скайпу, так что они были в курсе, где мы, что с нами.







Рождество в монастыре у океана



- Автостоп - дело опасное…

- Да, на дороге всякое может случиться. Но если ты отправился в путь, то смысла бояться уже нет. Надо двигаться вперед. К тому же адреналина, впечатлений столько, что чувство страха исчезает и появляется ответственность. Ты понимаешь, что ответственность за твою жизнь лежит только на тебе. Конечно, мы соблюдали элементарные правила безопасности, голосовали в основном на крупных и оживленных трассах. Когда машина останавливалась, мы немного общались с водителем и по своим внутренним ощущениям решали, ехать с ним или нет. Нам повезло, нам встречались люди доброжелательные, отзывчивые. Они и подвозили бесплатно, и кормили, и пускали на ночлег.



Однажды в Индии я поехала на мопеде в магазин. Не справилась с управлением, упала и сильно разбила колено. Ко мне моментально подбежал абсолютно незнакомый человек, схватил меня в охапку и отнес на руках в медпункт. Там мне обработали раны, перебинтовали и взяли деньги только за лекарства и бинты. А потом этот человек меня еще и до дома довез.

Нередко сталкивались в пути с другими путешественниками из разных стран, которые тоже всегда готовы помочь друг другу.



- А где вы жили?

- Благодаря каучсерфингу у нас появилось много друзей. Когда приезжали в любую страну, город, рассылали по интернету 5 - 10 писем каучсерфингистам, живущим там, и всегда получали 3 - 4 ответа от тех, кто был готов принять нас. Ночевали и в палатке, и в кладовке, и в фуре дальнобойщика, и в хороших отелях, и в хостелах. Но самое необычное место, куда нас пустили переночевать, - женский монастырь в Индии.



- Как оказались в монастыре?

- Это было в Рождество. Мы встретили такую же путешественницу из Санкт-Петербурга. Так получилось, что мы с ней сбились с пути и заблудились. Вышли к океану, сели на берегу - уставшие, пыльные, голодные. Я представила, что сейчас дома тепло, светло, мама готовит вкусный рождественский ужин, и разревелась… Так горько, навзрыд я никогда не плакала. Но слезами делу не поможешь, раскисать нельзя. Был вечер. Мы решили осмотреться, поискать место для ночлега. Вскоре пришли к какому-то зданию. Постучали. Нам открыла монахиня. Оказалось, что это монастырь. Мы объяснили, в какую ситуацию попали, нас впустили, накормили, уложили спать. Утром встали рано. Монахиня показала нам монастырь. Она провела нас через двор, и перед нами открылся невероятный вид на океан и старинный маяк. Если бы я была художником, написала бы такую картину. Утро было солнечное, но от маяка шел свет. Я спросила, почему маяк не выключают, ведь уже светло. Монахиня ответила, что этот маяк уже много лет недействующий. Но там был свет! Я его видела! С тех пор, как только в моей жизни возникает сложная ситуация, вспоминаю тот маяк, и мне действительно становится легче, как будто он освещает путь.



От себя не убежишь



- У путешественников обязательно есть талисманы, обереги. У вас такой талисман был?

- У меня была мягкая игрушка - розовый лис, я его когда-то выиграла в игровом автомате в одном казанском магазине. Не знаю почему, но взяла его с собой в кругосветку. Как-то мы с Андреем несколько часов шли по безлюдной дороге. Машины проезжали очень редко и не останавливались. Но, как только я достала лиса из рюкзака, практически сразу появилась машина. Водитель спросил, куда нам надо, и подвез нас. С тех пор лис стал нашим талисманом. Когда уезжала домой, я оставила лиса Андрею. И позже в одном из магазинов Казани в игровом автомате я увидела точно такого же розового лиса. Не удержалась, попыталась его вытащить, и у меня получилось! Так лис вернулся ко мне…



- Книгу о своих приключениях написать не планируете?

- Нет, но во время путешествия я стала собирать сказки разных народов. Знакомые присылают мне сказания, легенды своих стран, городов. Возможно, в будущем эти сказки сложатся в сборник.



- Сложно было привыкать к обычной жизни после возвращения домой?

- Да, прошло два года, и мне уже кажется, что все это было не со мной. Сейчас моя жизнь абсолютно отлична от той, что была раньше. Я работаю в Музее-заповеднике «Казанский Кремль». Это особый мир, где ощущается связь прошлого и современности. И мне это очень интересно. У Андрея жизнь тоже изменилась. В банк он не вернулся, а профессионально занялся туристическим бизнесом - организует экспедиции в Гренландию.



- Арина, вы рискнули бы отправиться в новую кругосветку?

- Не знаю… Но к подготовке подошла бы более серьезно. Путешествие - это адреналин. В обычной жизни его иногда не хватает. Здесь каждый день распланирован, все идет своим чередом, без особых неожиданностей. А во время путешествия ты не знаешь, что с тобой случится в следующую минуту. Но за приключениями и впечатлениями необязательно ехать за тысячи километров. Везде можно найти что-то интересное, открыть что-то новое для себя.



И еще я поняла, что от себя не убежишь. Куда бы ты ни поехал, ты себя берешь с собой. Берешь себя со всеми своими проблемами, незавершенными делами, настроением, мыслями. Да, в дороге меняются жизненные ценности и приоритеты. Постоянное движение, смена мест, впечатлений - все это учит быстро принимать решения, адаптироваться в любой внештатной ситуации. Но долго жить в таком ритме сложно. Иногда хочется остановиться, никуда не спешить, осмыслить все, что с тобой происходит.



Если вы собрались путешествовать автостопом



Советы Арины

1. Тщательно собирайте рюкзак. Берите с собой только самое необходимое. Теплые вещи, средства гигиены, аптечка обязательны.

2. Постарайтесь рассчитать примерный бюджет путешествия. В дороге можно подрабатывать переводами, фотографированием, удаленно работая по интернету. При желании деньги можно заработать всегда и везде.

3. Визы. Этот вопрос надо продумывать заранее. В какие-то страны визы можно оформлять, только находясь дома. А есть страны, где визы делают на границе, и это легче и менее затратно. В интернете в открытом доступе есть полная информация о том, какие страны граждане России могут посещать без виз, какие страны принимают на определенных условиях, какие документы необходимы для оформления визы в ту или иную страну.

4. Если вы решите остановиться в отеле или хостеле, то забронировать номер можно прямо на месте. Это выйдет дешевле, чем оформлять заказ заранее.