Мой отец Анвар Зарипович Вафин, участник войны, часто вспоминал удивительную историю, которая случилась с ним на фронте:

- Шел второй год войны. После тяжелейших продолжительных боев нам дали немного отдохнуть в ближнем тылу. Солдаты занимались каждый своим делом. Неожиданно появились вражеские самолеты и начали методично нас бомбить.

Стоял грохот от разрывов бомб, горела земля... Все побежали в укрытия. Мы, несколько бойцов, курившие около штабной землянки, побросав самокрутки, быстро забежали внутрь - защищенная от осколков толстым слоем земли и добротными бревнами землянка была надежным укрытием. Людей в ней все прибывало и прибывало, солдаты стояли уже впритык друг к другу.

Вдруг в дверях появился полевой почтальон и, не обращая внимания на бомбежку, начал выкрикивать фамилии адресатов. К моей безмерной радости, услышал свою фамилию и я. Мне передали письмо от жены. Вскрыл письмо и принялся читать. Близко стоявшие товарищи стали подглядывать, подтрунивать и отпускать в мой адрес солдатские шутки, поэтому я выскочил из землянки и побежал по траншее в самый дальний угол. Там, присев на корточки, продолжил чтение письма от любимой. Прочел его несколько раз, а некоторые места перечитывал и перечитывал...

Когда бомбежка закончилась, я, отряхивая с себя осевшую пыль, пошел к землянке. К моему ужасу, вместо нее увидел большую воронку. Рядом лежали развороченные бревна. Стало ясно, что в наше убежище прямиком попала мощная авиационная бомба и все, кто находился в ней, погибли. А ведь если бы не письмо от жены, то и я неминуемо погиб бы. Письмо любимой женщины спасло мне жизнь! Об этой истории во всех подробностях я сразу же написал домой, горячо поблагодарил жену и обещал всю жизнь дарить ей цветы.





И действительно, слово свое отец сдержал - в благодарность за свою спасенную жизнь он дарил мой маме Галие Сафеевне красивые букеты цветов.



Ринат Вафин, Казань

Уважаемые читатели!

Ждем ваши новые истории о вещах, в которых отразилось военное время, время ваших родителей, дедушек и бабушек, соседей или коллег, - рассказы об обычных вещах, которые бойцы привезли с фронта, или о тех, что в тылу служили людям на работе и в быту.

Объясните своим современникам, какое значение имели эти вещи в те годы, почему вы их храните. Если вещь утрачена, то почему помните о ней.

Если вещь сохранилась в вашей семье, можете проиллюстрировать свои воспоминания. Присылайте нам фотографии вещей по обычной почте (420066, Казань, а/я 231) и электронной (redkv@kazved.ru) или приносите вещи в редакцию по адресу: ул. Чистопольская, 5. Мы их сфотографируем и вернем сразу же вам.

Не забудьте указать, о каком периоде времени вы рассказываете (желательно указать год), - это существенно повысит ценность ваших воспоминаний. Не забудьте также указать свои координаты для обратной связи: ФИО, род занятий, возраст, домашний адрес или телефон (кроме имени, эти сведения публиковаться не будут). Это очень важно!



Ведущая рубрики «История войны в вещах» Венера ЯКУПОВА