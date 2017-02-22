Казань заняла первое место во всероссийском конкурсе «Семейные фотохроники великих войн».



Наш город был признан победителем среди регионов и муниципалитетов в номинации «На лучший электронный архив». Школьники из Казани представили 810 фотографий, рассказывающих о военных годах. По инициативе депутата Госсовета РТ Марата Шагитова поддержка добровольческой акции «Семейные фотохроники великих войн» нашла живой отклик в сердцах казанцев. Акция приобрела городской масштаб благодаря активному участию школ, жителей города.

Победители конкурса - учащиеся гимназии №125 и школы №171 г. Казани - были приглашены в Москву в выставочный зал Московского дворца пионеров, где 21 февраля состоялась церемония награждения победителей конкурса «Семейные фотохроники великих войн». В торжественной церемонии приняли участие начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, ответственный секретарь российского организационного комитета «Победа», председатель жюри конкурса Антон Федоров, Герой России, президент Фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев России, председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Вячеслав Сивко, депутаты.

Председатель оргкомитета конкурса Сергей Рыбальченко отметил: «Победителем среди регионов вновь стала Республика Татарстан». А электронный архив фотографий передан на вечное хранение в Российский государственный архив кинофотодокументов.

Посмотреть на фотографии наших земляков можно в общероссийской электронной базе на сайте http://fotohroniki.ru.