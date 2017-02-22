Объявления на трех языках - русском, татарском и английском - в общественном транспорте стали фишкой Казани. Часто ли можно встретить татарский и на вывесках города, узнала корреспондент «КВ» вместе с председателем Всемирного форума татарской молодежи Табрисом Яруллиным, пройдясь по центральным улицам.



Татарский звучит в учебных классах

Туристы, приехавшие в Казань познакомиться с национальным колоритом, могут услышать татарскую речь в первом же автобусе, вагоне метро или трамвае и троллейбусе: названия остановок там звучат сразу на двух государственных языках и английском. Так же ли легко можно найти татарские надписи в городе? Для того чтобы это узнать, отправляемся с Табрисом на одну из центральных улиц - Пушкина. Ведь именно отсюда многие приезжие начинают свое знакомство с городом, здесь проходят туристические маршруты.

- В Институте истории им. Ш.Марджани Академии наук Татарстана провели исследование казанских вывесок и выявили, что лишь на 5 процентах из них используются два государственных языка. Конечно же, это очень мало. Сейчас мы стоим у торгового центра на пересечении улиц Пушкина и Бутлерова и видим, что на этом участке большинство вывесок выполнено на русском и английском языках. Из десятка афиш и нескольких указателей лишь название улицы Петербургской написано на двух языках - русском и татарском, - начал рассказывать Табрис Яруллин.

Пройдя всего несколько шагов, мы увидели указатели улиц, где надписи лишь на русском языке. По словам Яруллина, в Казани нет единого стиля написания информационных знаков. Где-то названия улиц написаны на русском, где-то на русском и английском, а также на русском и татарском. Случается увидеть и ошибки.

- Мы обращаемся в различные инстанции, чтобы татарский язык также использовался на вывесках города. Нам отвечают, что в ГОСТе прописано обязательное использование русского языка. Однако там не сказано, что нельзя использовать другие, - сетует Табрис. - Особенно удивляет вывеска на въезде в Татарстан со стороны Башкортостана. Там название нашей республики написано на двух языка: русском и английском. Можно подумать, что из Башкирии к нам валом валят англичане. Зато татар достаточно. Вообще, очень много татар приезжают в Казань из разных районов и деревень. Они жалуются, что не могут считать этот город полностью своим. Здесь татарский язык звучит лишь в учебных классах.

Решит проблему один специалист

С одной стороны, как считает Табрис Яруллин, нужно, чтобы надписи дублировались на татарский язык, а с другой, государство ведь должно обеспечивать структуры татароязычными специалистами.

- Когда в «Народный контроль» приходят сообщения о возможных ошибках в написании, их направляют специалистам института татарского языка и литературы. Можно с ними взаимодействовать, и не только чтобы исправлять недочеты.

Стоит заранее узнавать правильное написание на татарском различных заведений, указателей, улиц и другого. Все это может сделать даже один специалист. У каждой вывески есть паспорт. Без него она считается незаконной, поэтому мы предлагаем на этапе согласования надписи рассматривать татароязычные варианты. В этом случае дублирование названия не займет много времени и не потребует больших расходов, - продолжает активист.

Между тем мы подошли к улице Баумана. Выбор на эту улицу пал не только потому, что она всегда многолюдна. Как оказалось, на ней раньше вообще ничего татароязычного не происходило, проводимые мероприятия были лишь на русском языке.

- На Баумана все время проводятся различные мероприятия. Я считаю, если они за счет республиканского бюджета, то обязательно должны дублироваться на татарский язык. Сейчас, скажем, из 50 мероприятий лишь одно на татарском. И это «Мин татарча сойлэшэм» - «Я говорю по-татарски». Мы каждый месяц стараемся проводить разные мероприятия на нашем родном языке. Но не нужно сравнивать силы общественной организации и власти. Например, на набережной собирали выпускников со всего города. Какая общественная организация сможет собрать всех выпускников? А это мероприятие преимущественно велось на русском. Силами нашей общественной организации мы собираем по 5 - 6 тысяч человек в зависимости от мероприятия, - продолжает Табрис.

Русские иностранные предприниматели

Улица Баумана встречает нас многочисленными заведениями. В основном это места общественного питания или магазины. Есть и государственные учреждения. Выполняют закон о двуязычии на выбранной улице в основном только последние. Предприниматели же отдают предпочтение английским и реже русским вывескам. Среди общепита встречаются и те, что предлагают национальную кухню, но при этом даже название заведения пишут только на русском. Чак-чак и другие татарские блюда воспринимаются как бренд, но сам язык, видимо, нет.

- Часто приходится слышать, что с частниками сложно договориться о дублировании надписей на татарском языке, - говорит Яруллин. - Однако мы видим, что перед большими событиями и они поменяли свои вывески. Раньше на Баумана были коробочные надписи, то есть в виде прямоугольника, на котором написано название заведения. Сейчас только объемные буквы, что выглядит более эстетично. Однако, помимо стиля, ничего не изменилось. Надписи по-татарски как некоторые предприниматели не делали, так и не делают.

Решением проблемы могло бы стать введение нормы для новых вывесок. Если для предпринимателей дорого изменять имеющиеся, то нужно хотя бы новые надписи делать на двух языках. Ведь заведения время от времени обновляют дизайн или на месте старых появляются новые. Тогда им и нужно предложить сделать вывеску на татарском и привлечь переводчика.

- Мы прошли всю улицу Баумана, и из более ста заведений лишь около 10 дублируют название на татарском языке. Это в основном государственные учреждения. Примечательно, что российские организации, когда приходят на казанский рынок, делают вывески на двух языках. А наши почему-то чаще игнорируют. Например, недавно в городе открылся магазин крупной федеральной сети. Там каждая надпись продублирована на татарском языке. Что интересно, добился этого русский парень Илья еще до открытия заведения. В другом крупном магазине татарский язык появился после того, как было написано письмо в Швецию! Примечательно, когда вопросы решаются уже на международном уровне, нам всегда идут навстречу. Крупные компании понимают, что это маркетинговый ход. Национальный колорит помогает им заработать деньги, и это хорошо, - дополняет Табрис Яруллин.

Казань через 5 лет

О том, что на Кремлевской набережной нет вывесок на татарском языке, приходится слышать и от активистов, и от жителей города. Конечно, от этого она не становится менее популярной, радует и нас, и туристов своей красотой. Между тем, действительно, прямо на входе нас встречают различные вывески - на русском и английском языках. На одних указано местоположение определенного объекта, на других - название заведений общественного питания. На татарском же ни слова! Хотя справедливости ради стоит отметить, что среди мелодий, звучащих на набережной, есть и национальные мотивы.

- Мне нравится стиль Кремлевской набережной. Жаль только, что на ней действительно нет татарских надписей. Мы часто видим, как, к примеру, на медицинских учреждениях после ремонта появляются вывески на татарском. А набережная постоянно обновляется, но татарский язык там не использует. Недавно открылся Горкинско-Ометьевский лесопарк, и там, пожалуй, все надписи продублированы на татарский. На набережной же, видимо, не ставят перед собой такую цель.

Мне кажется, это место - наглядный пример того, как будет выглядеть Казань через, скажем, пять лет. Сейчас мы должны обсуждать национальную идентичность в городе, чтобы совсем не потерять татарский язык, - заключил Табрис Яруллин.