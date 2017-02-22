Для граждан, получивших в 2016 году доход, пришло время подачи декларации. Сделать это необходимо до 2 мая 2017 года, уплатить исчисленный налог необходимо до 17 июля. При этом УФНС по РТ сообщает о ряде особенностей, которыми нынешняя декларационная кампания отличается от предыдущих.



Во-первых, представлять декларацию по НДФЛ (форма 3-НДФЛ), когда налог не был удержан налоговым агентом, больше не нужно. Теперь физическое лицо будет уплачивать налог после получения налогового уведомления и квитанций, направляемых ему налоговым органом. Платежные документы формируются на основании сведений о невозможности удержать налог и суммах налога, которые передают налоговые агенты. Уплатить такой налог необходимо не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным. Новые правила применяются к доходам, полученным с 2016 года.

Во-вторых, с этого года физические лица, получившие доход от продажи недвижимого имущества, приобретенного после 1 января 2016 года, будут рассчитывать НДФЛ по новым правилам. Если доход от продажи объекта недвижимого имущества существенно ниже его реальной стоимости (ниже, чем 70% от кадастровой стоимости этого объекта на 1 января года продажи), то НДФЛ рассчитывается исходя из суммы кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на коэффициент 0,7.

В-третьих, представить декларацию по НДФЛ необходимо, если налогоплательщик продал в 2016 году имущество, находившееся в собственности менее минимального срока владения, принимал дорогие подарки, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Декларировать свои доходы необходимо индивидуальным предпринимателям, а также специалистам, ведущим частную практику: нотариусам, адвокатам и прочим. Кстати, отсутствие у них дохода за указанный период не освобождает от необходимости подачи декларации о доходах.

Следует отметить, что гражданам, подающим декларации с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ, таких как стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья, нет необходимости подавать декларацию строго до 2 мая, это можно сделать в течение всего года. Однако если заявитель указывает в декларации как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, подать ее необходимо в указанный срок.

Примечательно, что подать декларацию в наши дни можно, не посещая налоговые органы лично. Гораздо удобнее сделать это с помощью сервиса «Личный кабинет физического лица» на сайте ФНС России www.nalog.ru, удобные подсказки которого помогут верно заполнить декларацию. На том же сайте можно скачать компьютерную программу «Декларация-2016», которая также может помочь в оформлении документа. Тем же, кто предпочитает подавать декларацию в физической форме, необходимо обратиться в налоговые органы по месту жительства.

УФНС по РТ напоминает, что лицам, обязанным подать декларацию о доходах, но не сделавшим это в установленный срок, грозит административное наказание в виде штрафа в 1000 рублей.