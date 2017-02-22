Наказание в виде ареста сроком на 15 суток получили в 2016 году 345 татарстанцев, которые не уплатили вовремя штрафы ГИБДД. В общей сложности к административной ответственности в республике были привлечены 6 тысяч подобных нарушителей.



Об этом в ходе пресс-конференции в «Татар-информ», посвященной неотвратимости наказания за нарушения ПДД РФ, рассказали начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов и заместитель руководителя УФССП РФ по РТ Эльвира Лабашова.

В общей сложности за нарушение ПДД в республике за 2016 год было возбуждено более 26 тысяч административных дел - на 16% больше, чем в предыдущем. При этом количество уплаченных щтрафов составило 84%, что выше среднего показателя по России - 65%. Впрочем, Ленар Габдурахманов отметил, что, несмотря на высокие показатели, 16% неисполненных постановлений - это все-таки немало.

В своем выступлении Ленар Габдурахманов напомнил автолюбителям о том, что уплачивать штрафы за нарушение ПДД значительно выгоднее в льготный срок. В течение 20 дней после назначения штрафа его уплата производится с 50%-ной скидкой от первоначальной суммы.

Эффективным способом наказания граждан, уклоняющихся от уплаты штрафов, остается арест транспортного средства. В 2016 году 283 злостных неплательщика лишились на время своего автомобиля, рассказала Эльвира Лабашова. По ее мнению, в будущем это количество может вырасти за счет эффективного взаимодействия сотрудников ГИБДД и ФССП. Речь идет о совместных рейдах на дорогах Татарстана, в ходе которых с помощью современного оборудования автомобили неплательщиков выявляются прямо в общем потоке.

Тему технического оснащения поддержал и Ленар Габдурахманов, сообщивший, что в течение 2016 года порядка 3 тысяч уголовных дел было раскрыто с помощью приборов фото- и видеофиксации. Информация с них поступает в автоматическую сеть «Паутина», с ее помощью сотрудники правоохранительных органов имеют возможность отслеживать интересующие их автомобили.