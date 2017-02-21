Сегодня в Казани завершился открытый чемпионат Республики Татарстан по русским шашкам среди мужчин.

В соревнованиях приняли участие 41 шашист. 29 мужчин боролись за победу в мужском турнире. Не смотря на то, что турнир мужской, в нем приняли участие 12 женщин, которые разыграли комплект наград между собой.

Открытый чемпионат по шашкам собрал спортсменов из Казани, Арска, Богатых Сабов, Бугульмы, Высокой Горы, Нурлата, Тетюш, а также гостей из Москвы, Чувашской Республики и Архангельской области.

Среди мужчин победителем соревнований стал казанский международный гроссмейстер, победитель Кубка мира 2016 года, заместитель директора по учебно-спортивной части Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова Дмитрий Цинман. Дмитрий набрал 6,5 очка из 7 возможных. Серебряным призером турнира стал учащийся шахматной школы олимпийского резерва международный мастер, победитель этапа Кубка мира, бронзовый призер чемпионата России Денис Шогин.

Третье место занял еще один учащийся этой школы, международный мастер, бронзовый призер Кубка мира 2016 года Андрей Гнелицкий.

В женском турнире победу одержала казанский мастер спорта Елдыз Гатауллина, набравшая 6 очков из 7 возможных. На пол-очка отстали кандидаты в мастера спорта Гузель Гатауллина из Казани и Ралина Загидуллина из Тетюшского района.