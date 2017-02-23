Ветераны хоккея Татарстана сыграли вничью с командой звезд Ночной хоккейной лиги в гала-матче – 13:13.

Перед матчем состоялась автограф-сессия с участием Александра Якушева, Владимира Мышкина, Владимира Лутченко и Александра Кожевникова, Алексея Жамнова и Андрея Коваленко. В сборной ветеранов Татарстана вышли на лед президент РТ Рустам Минниханов и легендарный Алексей Морозов.

Именно Минниханов с подачи Морозова и открыл счет в матче.

Морозов затем вывел татарстанцев вперед, но затем уже Минниханову пришел черед счет сравнивать – 3:3. Чуть позже президент Татарстана оформил хет-трик. У гостей солировали Коваленко и Жамнов, а один раз отличился саксофонист Игорь Бутман.

В итоге матч завершился вничью. Четыре шайбы на счету Морозова, шесть голов на счету Минниханова.