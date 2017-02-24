Торжественное вручение ключей новоселам первого в Черемшане дома, возведенного для бюджетников по программе «Арендное жилье», состоялось на этой неделе. Часть квартир в двухэтажном 16-квартирном доме получили инвалиды, медицинские специалисты и многодетные семьи.

Жильцы этого дома ежемесячно будут оплачивать аренду квартиры в среднем 1,7 - 3 тыс. рублей - из расчета 50 рублей за 1 кв метр жилья. Также владельцы квартир берут на себя обязательства по оплате коммунальных услуг.

В квартирах первого арендного дома в Черемшане уже установлена необходимая мебель и бытовая техника, в том числе телевизор, газовая плита и стиральная машина. Дорога к дому заасфальтирована, все коммуникации подведены, сообщается на сайте Черемшанского муниципального района.

В церемонии вручения ключей новоселам приняли участие заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев и глава Черемшанского муниципального района Фердинат Давлетшин.

- Программа «Арендное жилье» повсеместно находит одобрение, ведь получение квартиры – очень важный фактор для каждой семьи, - сказал на мероприятии заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев.

Также на этой неделе в Набережных Челнах сдан очередной дом по социальной ипотеке. Строительство жилого дома в микрорайоне «Замелекесье» было начато в апреле 2014 года. В доме 143 квартиры: 1-комнатные и 2-комнатные. Всего в 21 комплексе микрорайона «Замелекесье» по программе социальной ипотеки построено 13 жилых домов, это 2620 квартир.

Мэр города Наиль Магдеев поздравил новоселов и заверил, что инфраструктура в комплексе будет развиваться, в микрорайоне есть подготовленные площадки для строительства детских садов и школ.