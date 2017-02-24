Два года в Казани работает система единого городского парковочного пространства. За это время на 57 участках организовано 1708 машино-мест. Средняя загрузка платных парковок на сегодня от 50% до 95%.

Благодаря внедрению этой системы пропускная способность основных магистральных улиц города ускорилась на 18%, а средняя скорость движения - на 5 км/ч.