В Казани не продолжаются проверки с использованием системы «Полиграф». В 2016 году этому испытанию на честность подвергся 451 человек.

Среди них и руководители бюджетных учреждений – детских садов, школ и т.д., сообщили сегодня на 13-ой сессии Казанской городской думы. Помимо этого муниципальных служащих проверяли на достоверность справок о доходах и имуществе и на соблюдение законодательных запретов. Всего было проведено 4 тысячи инспекций, по результатам которых 5 сотрудников получили дисциплинарные взыскания.

Чтобы муниципальные работники эффективно тратили свое рабочее время, в 2017 году продолжится внедрение информационной системы контроля «Дисциплина». Она позволит соблюдение ими рабочего графика и того, кто, чем занимается на служебном месте.