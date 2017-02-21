За прошлый год количество столичных предприятий малых и средних предпринимателей выросло на 9%.

Об этом сегодня сообщил на 13-ой сессии Казанской городской думы мэр Ильсур Метшин. Всего в городе зарегистрировано без малого 33 тысячи представителей МСБ и 31 тысяча предпринимателей. На их предприятиях работают свыше 203 тысяч человек. Ильсур Метшин объясняет этот рост успешным внедрением городской программы поддержки малого и среднего бизнеса, которая работает в Казани третий год. Только в 2016 году из городского бюджета было направлено свыше 13 млн. рублей на финансовую поддержку предпринимателям.