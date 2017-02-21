Этой радостной новостью поделился сегодня Народный артист России и Татарстана Ренат Ибрагимов во время творческой встречи, которая состоялась в Национальной библиотеке Республики Татарстан.

Кстати, это уже четвертый ребенок Рената Исламовича и его супруги Светланы. Теперь в их семье три дочки и сын.

Молодой папа, который в этом году отметит свой 70-летний юбилей, выглядит лет на 20 моложе своего возраста. Он подтянут, энергичен, радостен. На встрече исполнил несколько песен из своего репертуара, при этом легко пританцовывая. Но Ренат Ибрагимов раскрыл перед гостями вечера еще одну грань таланта – он представил свою книгу «Избранное». Это небольшие рассказы, повествующие о самых ярких, сложных эпизодах жизни артиста – от послевоенного детства, творчества, до поиска религиозного пути в жизни.

Подробности – в одном из ближайших номеров «Казанских ведомостей».