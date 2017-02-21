Хоккеисты казанского «Ак Барса» в первых двух матчах «зеленого дерби» на своем льду добились стопроцентного результата, в двух матчах первого раунда плей-офф одержаны две победы с одинаковым счетом – 2:1.
24 февраля «Ак Барс» открыл счет благодаря точному броску Федора Малыхина на 16-й минуте. На 42-й минуте Михаил Глухов увеличил отрыв (2:0).
На 52-й минуте Энвер Лисин возродил было интригу, но концовку встречи казанцы провели безошибочно – 2:1 и 2-0 в серии, которая переезжает в Уфу. 26 февраля в 14.30 начнется третий матч серии.
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