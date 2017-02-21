В напряженном матче на Кубке Ельцина татарстанская теннисистка Анастасия Сухотина в трех сетах переиграла россиянку Варвару Грачеву и вышла в полуфинал турнира среди девушек до 18 лет – (6:4, 6:7, 6:4).
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