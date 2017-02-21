Эта виртуальная выставка документов из фондов Государственного архива Республики Татарстан посвящена Дню защитника Отечества. 

Как сообщает пресс-служба Государственного комитета РТ по архивному делу, в Государственном архиве РТ хранится много документов, связанных с темой защиты Отечества, и в этой экспозиции можно увидеть только их малую часть.