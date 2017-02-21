Письма, листовки, фотографии, протоколы и другие уникальные документы, рассказывающие о жизни Героев Советского Союза С. А. Ахтямова, М. Джалиля, Н. А. Катина, И. Г. Кобякова и многих героев-татарстанцев представлены на портале «Архивы Республики Татарстан».
Эта виртуальная выставка документов из фондов Государственного архива Республики Татарстан посвящена Дню защитника Отечества.
Как сообщает пресс-служба Государственного комитета РТ по архивному делу, в Государственном архиве РТ хранится много документов, связанных с темой защиты Отечества, и в этой экспозиции можно увидеть только их малую часть.
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