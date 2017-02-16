В течение двух дней сразу на двух площадках - в Иннополисе в России и в столице Беларуси Минске – ученики 7-11 классов померятся силами по правилам Всероссийской олимпиады школьников по информатике.

Кстати, по данным пресс-службы Министерства информатизации и связи РТ, борьба на отборочных этапах Олимпиады была очень серьезная. На выход в очный этап претендовали 3 374 школьника из 56 стран мира.

На самой Олимпиаде ожидаются специально приглашенные гости – ИТ- специалисты высочайшего уровня. Например, бронзовый призер Чемпионата мира по олимпиадному программированию 2011 года Михаил Рубинчик проведет для детей мастер-класс. Профессора Университета Иннополис прочитают лекцию о компьютерных науках.