Уникальный незрячий музыкант из Ростова-на-Дону Олег Аккуратов и джазовая певица из Москвы Зоряна Фархутдинова выступили вчера в Казани. На сцене Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая они представили совместную программу с Филармоническим джаз-оркестром РТ под управлением главного дирижера Анатолия Василевского.

Концерт не оставил равнодушным ни одного зрителя. Звучали песни из репертуара Ф. Синатры, популярные джазовые хиты XX века. Олег подготовил для казанской публики сюрприз – спел несколько татарских песен. Причем, спел без акцента, как будто татарский язык для него родной.

Зоряна тоже поразила своим великолепным голосом. Кстати, певица родилась и выросла в Казани, закончила Казанский музыкальный колледж имени И.Аухадиева, но уже несколько лет живет и работает в Москве. Там она создала женскую джазовую группу «Та?сылу». Это первое ее большое выступление в родном городе.

Интервью с гостями читайте в ближайших выпусках «Казанских ведомостей»