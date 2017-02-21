Концерт не оставил равнодушным ни одного зрителя. Звучали песни из репертуара Ф. Синатры, популярные джазовые хиты XX века. Олег подготовил для казанской публики сюрприз – спел несколько татарских песен. Причем, спел без акцента, как будто татарский язык для него родной.

Зоряна тоже поразила своим великолепным голосом. Кстати, певица родилась и выросла в Казани, закончила Казанский музыкальный колледж имени И.Аухадиева, но уже несколько лет живет и работает в Москве. Там она создала женскую джазовую группу «Та?сылу». Это первое ее большое выступление в родном городе.

Интервью с гостями читайте в ближайших выпусках «Казанских ведомостей»