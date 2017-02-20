Сегодня казанским семьям фронтовиков, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, вручили наградные удостоверения орденов Красной Звезды.

Фронтовики были посмертно удостоены награды за подвиги в боях Великой Отечественной войны. Но учетные записи в военное время порой содержали неточности и ошибки в написании фамилий и имен, датах рождения солдат. Поэтому документы не могли быть переданы самим героям или родственникам погибших.

Валентине Толмачевой, дочери командира взвода 91-го гвардейского стрелкового полка 33-й гвардейской стрелковой дивизии Сергея Дмитриевича Колотыгина наградные документы отца передали помощник Президента РТ Лейла Фазлеева, глава Авиастроительного и Ново-Савинского районов Казани Тимур Алибаев и представители военного комиссариата.

«Мы с моим старшим сыном нашли информацию о том, что отцу, оказывается, был в июле 1942 года посмертно присвоен орден, в Интернете. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не расплакаться прямо сейчас. Я не видела его, по крайней мере – не помню, была очень маленькая, когда он ушел на фронт. Мама о нем очень тепло отзывалась, она умерла в 1990 году. У меня остался их совместный портрет. Отец скончался от ран в госпитале после одного из сражений, так и не успев получить свою награду. Сегодня очень-очень особенный момент, это признание важно для всей нашей семьи», – рассказала Валентина Толмачева.

«Перед тем как сегодня вручить удостоверение к ордену Сергея Дмитриевича Колотыгина, была проделана большая работа. Дело в том, что он был ранен, и по пути в госпиталь снят с поезда, оставлен в другом городе по дороге следования этого поезда. Награжден он был уже посмертно. Для того чтобы установить все детали истории, важно было проверить архивы, сверить данные и документы. Во многих документах разнятся написания, соответственно, это требует работы и времени поисковых отрядов, военкоматов разных районов России», – объяснила Лейла Фазлеева.

Получила наградные документы на своего отца - командира отделения 1-го горно-стрелкового батальона 32-й отдельной горно-стрелковой бригады Андрея Михайловича Ачина – Нина Павлова, передает ИА «Татар-информ». Андрей Ачин был посмертно награжден орденом Красной Звезды за взятие его отделением одной из крымских высот.

«В 1941 году он сам ушел добровольцем, мне был всего лишь год, поэтому я его совсем не помню. В 1944 году от ранений он скончался в казанском госпитале, куда его привезли с фронта. Для меня сегодня получить эти документы – большая гордость и радость. Я давно об этом мечтала, но не знала, как и к кому обращаться. Помогли мои внучки. В 2015 году они нашли на сайте архива документы о награждении, с этими бумагами я пошла в военкомат, там мне и помогли», – поделилась Нина Павлова.

«Обычно очень много поисковых работ ведется сразу после акции «Бессмертный полк», возникает особый интерес именно у молодого поколения. Запросов очень много, внимания много. Как только мы обрабатываем и проверяем информацию, получая возможность вручить награду, мы с великим удовольствием и огромным трепетом это делаем», – отметила помощник Президента РТ.