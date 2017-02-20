Сегодня в казанском парке Победы возложили цветы к Вечному огню колоннады мемориала Славы. В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов, а также ветераны, учащиеся, представители общественных организаций «Российские студенческие отряды», «Молодая гвардия» и других.

Чеканя шаг, солдаты почетного караула в сопровождении первых лиц и ветеранов возложили венок к Вечному огню в честь защитников Отечества. После этого прозвучали гимны России и Татарстана. Казанцы несли к Вечному огню красные гвоздики, чтобы склонить головы в дань памяти героев, которые погибли, защищаю Родину.

От имени Президента РТ Рустама Минниханова и от себя лично всех татарстанцев поздравил с праздником Василь Шайхразиев. «По доброй традиции мы сегодня в 10 утра в парке Победы с активом, ветеранами возложили венки, почтили память павших. В то же время большое количество наших ребят служат и несут вахту на флоте, в рядах российской армии. Я хотел бы им пожелать, чтобы они помнили, что татарстанцы всегда достойно несли службу и являлись примером. Еще раз всех с наступившим Днем защитника Отечества! Желаю всем мирного неба, радости и улыбок ваших близких и родных», – сказал заместитель Премьер-министра РТ.

Годы своей службы в армии вспомнил депутат Госдумы VII созыва, двукратный призер Олимпийских игр по водному поло Ирек Зиннуров, который также пришел в парк Победы в это утро, передает kzn.ru. По его словам, без таких праздников, как 23 февраля, когда вспоминаются истории героизма, не на чем будет воспитывать молодежь. «Я сам служил в военно-морском флоте, в спортивной роте. Сначала матросом, потом сверхсрочником и мичманом – 7 лет отслужил. Считаю, что это долг каждого – отслужить своему Отечеству. Дай Бог, чтобы не было тех ситуаций, когда придется воевать, но наши вооруженные силы все равно должны быть начеку», - отметил он.

В церемонии возложения цветов также приняли участие глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев, начальник Управления культуры исполкома Азат Абзалов и другие.