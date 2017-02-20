Вчера в Казанском Кремле состоялся торжественный прием от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова по случаю празднования Дня защитника Отечества.

С праздником военнослужащих запаса, рядовых, ветеранов военной службы и участников боевых действий поздравил Президент Татарстана. Он отметил, что День защитника Отечества стал символом верности долгу и служения Родине. «Традиционно в этот день мы чествуем тех, кто стоит на страже нашей многонациональной страны, защищая ее от внешних и внутренних угроз, вспоминаем героев, чтим память наших отцов и дедов, даем напутствия молодежи», – сказал он.

По словам лидера республики, Вооруженные силы всегда были и остаются оплотом могущества и стабильности Российского государства. Каждый год на военную службу из Татарстана направляются более 8 тыс. призывников, передает ИА «Татар-информ».

«Мы гордимся нашими призывниками, которые достойны высокого звания российского воина», – добавил Президент РТ, поблагодарив собравшихся за любовь к Отчизне, верность присяге и воинскому долгу.

Затем состоялась церемония награждения. В торжественной обстановке Рустам Минниханов вручил государственные награды России и Татарстана.