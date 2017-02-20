В Татарстане в этом году планируется охватить независимой оценкой около 70 учреждений социального обслуживания.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева отметила, что начиная с 2013 года, во всех субъектах России стартовала работа по проведению независимой оценки качества предоставляемых услуг в социальной сфере: культуре, социальном обслуживании, охране здоровья, образовании.

Она подразумевает оценку условий оказания услуг по таким критериям, как открытость и доступность информации об организации соцобслуживания; комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций соцобслуживания; удовлетворенность качеством оказания услуг.

Независимую оценку проводят общественные советы, сообщает ИА «Татар-информ». На заседании общественного совета рассматриваются результаты этой оценки, принимаются меры по решению поднятых вопросов или обнаруженных недочетов в деятельности проверяемых организаций.

За 2015 – 2016 годы независимой оценкой было охвачено 103 организации социального обслуживания Татарстана. Были обозначены следующие замечания: неудовлетворительное состояние помещений, некомпетентность сотрудников, отсутствие «доступности» для инвалидов некоторых учреждений соцобслуживания.

Термин «независимая оценка качества предоставления социальных услуг» возник в 2012 году, когда был издан указ Президента РФ, и всем российским субъектам было поручено внедрить эту оценку в сферу своей деятельности. По федеральному законодательству каждая организация как минимум раз в три года подвергается такой независимой оценке.

В этом году оператором, который будет проводить независимую оценку, стало Общество инвалидов РТ.

Татарстанцы могут высказать свое мнение о качестве оказания услуг. На сайтах Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ и организаций социального обслуживания создана специальная опросная форма. В каждом учреждении соцобслуживания установлены «почтовые ящики» для отзывов и предложений.