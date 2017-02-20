Включение Духовного управления мусульман Татарстана в Межрелигиозный совет России - это серьезное признание деятельности татарстанского муфтията на федеральном уровне. Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

«Успехи мусульман Татарстана существенно выделяют ДУМ РТ на фоне других централизованных мусульманских организаций страны. Это в очередной раз признано. Межрелигиозный совет - это организация с большой историей. Он был сформирован в 1998 году. До этого в него входили только организации федерального уровня. Включение туда ДУМ РТ - организации региональной, говорит о том, насколько важен для страны опыт Татарстана в сохранении межрелигиозного и межнационального мира и согласия», - отметил, в частности, муфтий.

Заседание Межрелигиозного совета России прошло 21 февраля в Москве под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и с участием глав всех традиционных конфессий России, членов Президиума МСР. В заседании приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, первый заместитель Рустам хазрат Батров.

Основной темой заседания стало обсуждение совместной работы по противодействию и распространению экстремисткой идеологии под религиозными лозунгами, роли традиционных ценностей в сохранении стабильности и мира в обществе, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В ходе заседания обсудили и предложение о вхождении в состав Межрелигиозного совета России Духовного управления мусульман Республики Татарстан. По словам участников встречи, татарстанская модель взаимоотношений религиозных институтов и государства, а также опыт выстраивания межрелигиозного диалога будет полезной и интересной для МСР, который уделяет большое внимание вопросам укрепления взаимоотношений между разными традиционными религиями и народами России. В этой связи опыт ДУМ РТ по достижению взаимопонимания и уважения представителей различных конфессий заслуживают внимания. Эту идею высказал Патриарх Московской и всея Руси Кирилл. За вступление ДУМ РТ в МСР участники заседания проголосовали единогласно.