Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей столицы Татарстана с Днем защитника Отечества.

В своем поздравлении он отметил, что каждая семья России имеет отношение к этому празднику, так как в рядах армии служат миллионы наших граждан. По словам Ильсура Метшина, все, что мы имеем, успехи и победы, это, в первую очередь, благодаря нашим ветеранам.

Он добавил, что уважения и почета заслуживают и те, кто сейчас несет нелегкую службу ради нашего мира и спокойствия, укрепляет обороноспособность страны, мужественно преодолевает все трудности службы в российских Вооруженных Силах.

«Искренне желаю вам, дорогие друзья, мирного неба над головой, достижения поставленных целей и успехов в любых начинаниях! От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!», - говорится в поздравлении.