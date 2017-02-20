Сегодня в ГТРК "Корстон" состоялась XII отчетно-выборная конференция судей Республики Татарстан. В ее работе принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В 2016 году в республиканских судах было рассмотрено свыше 800 тысяч дел. Ежегодно их количество растет на 5 процентов. Мировые судьи рассмотрели в прошлом году 502 тысяч дел, районные и городские – 305 тысяч, верховные – 44. Увеличение произошло по всем категориям: уголовным, гражданским и административным делам. При этом возросло качество предварительного расследования. Стало в два раза меньше дел, которые были возвращены в прокуратуру для устранения недостатков. Между тем, как и прежде, более половины преступлений совершают лица без постоянного источника доходов.

Об этом сообщил председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов в ходе работы конференции. Прозвучало выступление начальника Управления Судебного департамента в РТ Зявдата Салихова - он осветил основные вопросы организационного обеспечения деятельности районных и городских судов РТ, в том числе касающиеся кадровой работы и внедрения информационных технологий в деятельность федеральных судов общей юрисдикции. Прозвучала информация о ходе строительства зданий Нижнекамского, Набережночелнинского, Лениногорского городских судов РТ. На конференции выступили и руководители судейского сообщества Республики Татарстан.

По словам Президента РТ Рустама Минниханова в Татарстане проводится серьезная работа по укреплению материально-технической базы судов, все поставленные перед ними задачи успешно выполнены. "Высокую оценку мы получили от Президента страны Владимира Путина и Председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, - отметил Президент РТ.

В рамках конференции состоялось вручение государственных и ведомственных наград. Были оглашены итоги конкурсов "Лучший по профессии" среди работников аппаратов судов, "Судья года", творческого конкурса «Фемида года» среди печатных и электронных СМИ на лучшее освещение деятельности судов и органов судейского сообщества Татарстана, прошло награждение победителей. Председатель жюри конкурса «Фемида года», главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова отметила, что качество представленных работ из года в год растет.