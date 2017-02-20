Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о начале приема заявок от средств массовой информации (СМИ) для включения в перечень изданий, рекомендованных для получения скидки на подписной тариф ФГУП «Почта России» в рамках подписных кампаний на первое и второе полугодия 2018 года.
Решение о включении изданий в перечень рекомендованных к скидке принимает Экспертный совет по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России. Подробности http://minsvyaz.ru/ru/events/36527/.
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