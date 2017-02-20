Сегодня телекомпания «Новый Век» выиграла конкурс на статус «регионального общедоступного обязательного телеканала» в Татарстане. Решение принято Федеральной конкурсной комиссией, которая рассмотрела заявки от 14 субъектов Приволжского федерального округа, в числе которых была представлена и наша республика.

Напомним, до сих пор обязательными были только федеральные каналы, которые вошли в первый и второй мультиплексы. Однако все изменилось благодаря инициативе, которую поддержал Президент Владимир Путин. Статус «регионального общедоступного обязательного телеканала» предполагает его закрепление на 21 кнопке. Претендовать на этот статус можно при условии, что продукция телекомпании содержит не менее 75% программ национального производства и транслируется на территории проживания не менее половины населения республики.

«Таким образом, ТНВ гарантированно во всех сетях связи на территории Республики Татарстан займет 21 позицию, это значительно облегчит поиск нашего канала. Всем операторам после оглашения результатов заседания конкурсной комиссии будут разосланы письма об обязательном показе нашего телеканала на 21 кнопке», - комментирует первый заместитель генерального директора телерадиокомпании «Новый Век»- финансовый директор Ильшат Сафиуллин.