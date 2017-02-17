За информацию об обстоятельствах убийства студента из Чада назначена награда – 1,5 млн рублей.
В Казани разыскивают убийцу студента КФУ – гражданина Чада. За информацию об обстоятельствах убийства назначена награда – 1,5 млн рублей. Об этом объявил Президент РТ Рустам Минниханов.
Напомним, что тело 24-летнего студента КФУ было найдено 16 февраля около 22 часов вечера на ул. Аделя Кутуя. МВД по РТ просит всех, кто владеет какой-либо информацией об обстоятельствах преступления, обращаться по телефонам 291-30-45, 89172274549, 89046621386 (Управление уголовного розыска МВД Татарстана) или по телефону доверия МВД Татарстана 291-20-02 (анонимно).
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