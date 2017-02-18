Итак, сегодня вечером на льду «Татнефть-арены» казанский «Ак Барс» начинает свой очередной поход за Кубком Гагарина - стартует серия игр первого раунда плей-офф в Восточной конференции.

Вряд ли кто-то из болельщиков не знает, что на этот раз в первом же раунде плей-офф сразиться казанцам придется со своим заклятым соперником - уфимским «Салаватом Юлаевым». То есть нашему вниманию будет предложено многосерийное «зеленое дерби».

«Салават» концовку «регулярки» откровенно провалил, и до последнего тура не было ясно - будут ли на этот раз уфимцы вообще играть в плей-офф.

Локальной катастрофы избежать удалось, но вот какой ценой далась уфимцам эта «победа»? И хватит ли их на длительную серию с «Ак Барсом»?

Казанцы же задолго до финиша чемпионата обеспечили себе третье место на «Востоке» и во многом из-за этого стали заложниками ситуации - ни выше, ни ниже команда подняться уже не могла, отчего и провела ряд бесцветных игр. Но два последних выездных матча с командами «Запада» показали, что «пациент скорее жив, чем мертв»: одержаны две волевые победы.

По традиции перед стартом игр на выбывание принято настраивать команду, но в данном случае скорее надо ее поддержать - в коллективе есть квалифицированный и опытный тренер, который весь сезон готовил ледовую дружину. И она стала, будем объективны, более конкурентоспособной, чем в сезоне прошлом.

Шапкозакидательских настроений в коллективе нет - надо выходить и показывать то, что умеешь.

Накануне старта в плей-офф «Ак Барс» провел открытую тренировку, после которой игроки и главный тренер пообщались с журналистами.

Нападающий Андрей Попов отметил, что в плей-офф легких соперников не бывает, но пояснил, «Ак Барс» в матчах с «Салаватом» покажет совсем не ту игру, что была в регулярном чемпионате.

Всех беспокоит состояние здоровья Артема Лукоянова. И Артем сам поспешил внести в этот вопрос ясность, сказав, что пока еще катается не в полную силу и его участие в первых матчах серии с «Салаватом» под вопросом. Но есть уверенность, что команда сможет не допускать тех ошибок, какие были в «регулярке».

А капитан «Ак Барса» Александр Свитов отметил, нужно допускать как можно меньше ошибок, ведь каждая ошибка - это цена победы.

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подчеркнул, команда сейчас в хорошем физическом состоянии, и отметил, что игры плей-офф начнет голкипер Гарипов, а дальше будет видно.

Что же, 22 и 24 февраля на своем льду «барсам» нужно создать задел для общей победы в серии. О другом в клубе не помышляют.