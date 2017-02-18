О завершающих зиму днях и приметах этого времени рассказывает наш постоянный эксперт - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

24 февраля по народному календарю очередная морозная дата - Власий. Празднование этого дня связано с представлением о языческом славянском боге Велесе, покровителе домашнего скота. Поэтому крестьяне на Власия молились о сохранении и защите скота от порчи и болезней, приносили Велесу жертвы. 24 февраля величали не иначе, как «коровьим праздником». Старались в этот день особенно тщательно ухаживать за домашними животными, проводили обряды и даже предсказывали различные явления, обращая внимание на поведение скотины.

Существовал обычай на Власия резать животных. Верили, что жаркое на столе обязательно принесет счастье в дом. Однако ни в коем случае нельзя было резать корову 24 февраля, поскольку к ней на Руси отношение было особым - она была кормилицей для всей семьи.

Существовало поверье: чтобы коровы были ласковыми и хорошо доились, молодая хозяйка обязательно должна 24 февраля выпить медовухи. А чтобы не только во дворе, но и в доме царили мир и покой, жена должна легко стукнуть мужа прялкой по темени, чтобы он не изменял ей. А в ночь на 24 февраля согласно приметам нужно было посмотреть на звезды и произнести: «Звезды ярки, народите белы ярки». В этом случае у овец будет хороший приплод. Кстати, ярками в старину называли белых овец. Еще старались окропить корову святой водой, чтобы она хорошо доилась весь год.

Считалось, что именно на Власьев день приходятся три последних по-настоящему морозных дня. Хотя, по другой версии, это были три дня до Власия и три дня после.

За последние 10 лет на территории Татарстана на Власия преобладала заметно морозная погода. Запомнились 2007-й и 2010-й с 25 - 30-градусными морозами. Аномально холодным оказался недавний 2011 год, когда морозы достигали 34 - 36 градусов. В том году близко к дате власьевских морозов с 21 по 25 февраля были перекрыты самые низкие показатели 5 дней за весь период метеорологических наблюдений. Так что не зря в народе отмечали, что власьевские морозы еще крутые и пробирают до костей: «Об ину пору мороз обожжет на Власия до слез», «Власьевские утренники подошли - держи ухо востро».

Однако за счет увеличения притока солнечной энергии продолжительность дня уже превысила 10 часов, зима к концу февраля приближается к закату. По многолетним данным, за последние 40 лет заметные оттепели наблюдались в 1981-м, 1987-м, 1989-м, 1990-м, 2008-м, 2012-м и 2015-м - максимальные температуры по Казани достигали отметки 3 - 5 градусов тепла. Настоящим рекордсменом по теплу в Казани за 146 лет наблюдений стал 2015 год, когда с 23 по 28 февраля среднесуточные температуры на 12 - 13 градусов превысили многолетнюю норму.

И нынче даже после ночных морозов днем дороги уже подтаивают - сама природа торопит приход дневных оттепелей. Такие дни получили дивное поэтическое название - «февральские окна», когда на солнце звенит капель, синее небо становится день ото дня все выше, снега заметно оседают. Хотя с крутого Власия морозы отступают не всегда охотно, уже начинали говорить: «Власий сшибает рог с зимы». О пожертвованиях Велесу в виде масла сохранились поговорки: «У

Власия и борода в масле», «Нальет Власий маслица на дороги - зиме пора убирать ноги».