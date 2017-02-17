Прощеное воскресенье завершает Масленую неделю.

С раннего утра православные идут в церкви и храмы на службу, затем возвращаются домой, завтракают блинами. Но самое главное - они просят друг у друга прощения. В последние годы эту традицию перенимают и представители других вероисповеданий. В этот день на столе, конечно же, блины, оладьи со всевозможными начинками и пироги.

В этом году мы не хотим учить вас печь блины. Для своих читателей подготовили пару рецептов пирогов.

Пирог с картошкой и грибами



Ингредиенты: готовое бездрожжевое слоеное тесто - 2 пачки, картофель - 2 шт., шампиньоны - 500 г, лук репчатый - 1 шт., масло сливочное - 100 г, соль, перец по вкусу.

Тесто освободить от упаковки и дать разморозиться при комнатной температуре на разделочной доске, посыпанной мукой. Картофель очистить и нарезать тонкими пластинами, как на чипсы. Лук очистить и измельчить. Грибы промыть, мелко нарезать и обжарить на сливочном масле с луком.

Тесто раскатать толщиной до 0,5 см. Один пласт переложить на смазанный маслом противень или сковороду. На него выложить слоями посоленный и поперченный картофель и грибы. Вторым пластом теста накрыть начинку. Края защипать, в середине пирога сделать маленькое отверстие, смазать верх маслом и поставить в нагретую до 180 градусов духовку на 1 час. Готовый пирог смазать маслом, дать «отдохнуть» под чистым полотенцем, нарезать на куски и подавать на стол.

Открытый сдобный пирог с творогом

Ингредиенты: мука - 500 г, масло сливочное - 120 г, молоко - 100 мл, сахар - 1 стакан, яйца - 2 шт., разрыхлитель - 1 ч. ложка, творог - 500 г, изюм - 0,5 стакана.

В глубокой миске смешать продукты для теста: молоко, размягченное масло, яйца, разрыхлитель, сахар, муку. Хорошенько вымесить и убрать тесто в холодильник на полчаса. Творог размять вилкой, добавить вымытый и распаренный изюм.

Тесто раскатать и равномерно распределить по смазанной маслом форме. Форму поставить в нагретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Затем вынуть и выложить на тесто творожную начинку. Вернуть пирог в духовку и печь еще 40 минут, пока начинка и тесто не подрумянятся.

Приятного аппетита!