В Татарстане студенческие трудовые отряды работают по разным направлениям: строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, оперативные, отряды проводников и другие. 17 февраля в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма прошел II республиканский форум трудящейся молодежи «Не словом, а делом!»



В 2015 году по указу Президента РФ В.Путина 17 февраля было объявлено Днем российских студенческих отрядов.

В актовом зале академии собрались лучшие трудовые отряды муниципальных образований, городских округов Татарстана, молодые передовики промышленного сектора, представители разных поколений трудовых династий.

- Я начал активную деятельность в студенческом строительном отряде «Максимум» в 2015 году, - говорит Георгий Шмаков, командир этого отряда. - В первый раз поехал вместе с отрядом работать в Республику Коми. В той поездке получил звание лучшего бойца, то есть по трудовым и комиссарским показателям был впереди всех. В итоге, когда мы вернулись, старый комиссарский состав решил, что мне стоит стать командиром. На выборах предложили мою кандидатуру, все согласились. Так я стал командиром своего отряда. Отряд - это хорошая возможность реализовать себя. Мне нравятся люди, которые работают вместе со мной. Если тебе выдали целинку, значит, ты достоин этого. А с достойными людьми всегда приятно общаться. Целинку просто так никому не дают.

Поясним, целинкой называют куртку стройотрядовца - предмет гордости каждого бойца.

Особыми гостями праздника стали ветераны трудовых студенческих отрядов, те, кто в свое время поднимал это движение. На их целинках несчетное количество медалей и значков за активную трудовую деятельность.

- 12 лет я работал в студенческих трудовых отрядах - с 1969 по 1981 год. Состоял в разных должностях, но чаще всего мне поручали должность командира отряда, - вспоминает бывший студент КАИ Гумар Закиров. - Начал с бригадира, а вот закончил командиром. Встретился сегодня со своими друзьями. Трудовые отряды - это вся моя молодость. С этим жили, живем и будем жить. 40 лет назад мы завершили свою работу, но все еще пропитаны тем временем. В 90-е годы движение приостановили, я очень переживал из-за этого, ведь студенческий трудовой отряд - это уникальная школа жизни да и сама жизнь.

Отряды вносят неоценимый вклад в экономическое и социальное развитие Татарстана и всей страны, улучшают благосостояние республики.

Ежегодно количество участников и направлений деятельности отрядов стабильно растет. В 2010 году в их составе было трудоустроено 9136 человек, в 2012-м - 10321, 2013-м - 10976, 2015-м - 11468, 2016-м - 11660. Республиканское движение студенческих отрядов активно развивается в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Заинске, Бугульме и Чистополе.