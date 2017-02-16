В Татарстане дан старт конкурсу среди лидеров молодежной политики на получение жилья по программе социальной ипотеки.



Оператором конкурса на получение жилья на льготных условиях выступает региональная молодежная общественная организация «Лига студентов РТ».

Победителей в составе 49 человек в возрасте от 18 до 30 лет определяет комиссия с участием представителей Аппарата Президента Республики Татарстан, Госсовета РТ, Аппарата Кабинета министров РТ, отраслевых министерств и ведомств, молодежных общественных организаций республики.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, нужно:

- быть студентом, аспирантом, молодым ученым или специалистом, представителем сельской или работающей молодежи, принимающим активное участие в реализации молодежной политики Республики Татарстан (в возрасте от 18 до 30 лет, для молодых ученых - до 35 лет),

- проживать на территории Республики Татарстан,

- нуждаться в улучшении жилищных условий,

- вести активную трудовую и общественную деятельность в сфере молодежной политики, образования и воспитания молодежи.

Для участия в конкурсе каждому участнику необходимо оформить документы:

1. Анкету участника на сайте ligatatarstan.ru (приложение 1). Найти ее можно по ссылке https://ligatatarstan.ru/zayavka-na-ipoteku/.

2. Пакет документов объемом не более 20 страниц формата А4, включающий в себя рекомендательные письма, копии документов (грамоты, дипломы), фотографии, иллюстрации, сопровождающиеся комментариями и в полной мере отражающие активную деятельность участника в сфере молодежной политики за предыдущие 5 - 7 лет.

3. Копию паспорта с пропиской и финансово-лицевой счет с указанием жилой и общей площади жилого помещения и датой выдачи (оригинал).

4. Справку из Бюро технической инвентаризации о наличии жилья в собственности или осуществлении сделок по его отчуждению по РТ (для дееспособных членов семьи).

Заявку необходимо прислать в распечатанном виде (анкета заполняется в электронном виде на сайте) по адресу: г. Казань, ул. Тукая, 58, офис 303, не позднее 15 марта 2017 года, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.