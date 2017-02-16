Оператором конкурса на получение жилья на льготных условиях выступает региональная молодежная общественная организация «Лига студентов РТ».

Победителей в составе 49 человек в возрасте от 18 до 30 лет определяет комиссия с участием представителей Аппарата Президента Республики Татарстан, Госсовета РТ, Аппарата Кабинета министров РТ, отраслевых министерств и ведомств, молодежных общественных организаций республики.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, нужно:  
- быть студентом, аспирантом, молодым ученым или специалистом, представителем сельской или работающей молодежи, принимающим активное участие в реализации молодежной политики Республики Татарстан (в возрасте от 18 до 30 лет, для молодых ученых - до 35 лет),
- проживать на территории Республики Татарстан,  
- нуждаться в улучшении жилищных условий,
- вести активную трудовую и общественную деятельность в сфере молодежной политики, образования и воспитания молодежи.
Для участия в конкурсе каждому участнику необходимо оформить документы:

1. Анкету участника на сайте ligatatarstan.ru (приложение 1). Найти ее можно по ссылке https://ligatatarstan.ru/zayavka-na-ipoteku/.

2. Пакет документов объемом не более 20 страниц формата А4, включающий в себя рекомендательные письма, копии документов (грамоты, дипломы), фотографии, иллюстрации, сопровождающиеся комментариями и в полной мере отражающие активную деятельность участника в сфере молодежной политики за предыдущие 5 - 7 лет.

3. Копию паспорта с пропиской и финансово-лицевой счет с указанием жилой и общей площади жилого помещения и датой выдачи (оригинал).

4. Справку из Бюро технической инвентаризации о наличии жилья в собственности или осуществлении сделок по его отчуждению по РТ (для дееспособных членов семьи).

Заявку необходимо прислать в распечатанном виде (анкета заполняется в электронном виде на сайте) по адресу: г. Казань, ул. Тукая, 58, офис 303, не позднее 15 марта 2017 года, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.