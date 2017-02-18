В Казани прошел деловой форум Winter Event Forum, на котором собрались российские и зарубежные организаторы деловых встреч.
Казанский форум посетило около 360 участников из 20 городов России, а также Молдовы и Казахстана. Это специалисты по развитию бренда, заказчики мероприятий, бизнесмены и организаторы различных мероприятий, сообщает официальный портал мэрии Казани. Известные эксперты поделились опытом достижения больших целей. Ведь наш город заявляет о себе теперь еще и как о месте для организации деловых мероприятий.
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