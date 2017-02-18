По данным ФинЦЕРТ, информационные атаки на кредитную организацию носят нарастающий характер.

ПАО «Ак Барс» банк уведомил Банк России о проводимых в отношении него информационных атаках. По данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) информационные атаки в отношении кредитной организации имеют нарастающий характер и Банк России внимательно следит за развитием ситуации, сообщили в отделении Волго-Вятского ГУ Банка России – Национальном банке по Республике Татарстан.

Волго-Вятское ГУ Банка России обращает внимание клиентов и кредиторов на то, что такая информация в отношении ПАО «Ак Барс» банка является недобросовестной и не соответствует действительности. Банк работает в нормальном режиме и обеспечивает полный комплекс операций для обслуживания своих клиентов. Все обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме.