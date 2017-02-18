В Набережных Челнах волонтеры придумали, как спасти бездомных кошек от холодов. Цена вопроса - 1,5 тысячи рублей за одну теплую подвальную клетку. Мы узнали о ноу-хау подробнее у зоозащитников автограда.



Кошка Рыжуха была всеобщей любимицей первого подъезда одного из казанских домов на улице Шамиля Усманова. Появилась она здесь неожиданно, с целым выводком слепых котят. Жильцы подъезда выхаживали как могли пушистое семейство, перенесли его на верхний теплый этаж. Со временем смогли пристроить всех котят, а сама Рыжуха стала часто захаживать в одну из квартир на первом этаже. Хозяйка почти смирилась с тем, что у нее на одного питомца станет больше, даже свозила бездомную кошку к ветеринару и стерилизовала ее. Но не случилось. Рыжуха пропала, когда в доме завершился капремонт.

Кошку искали всем подъездом, обошли весь квартал, все ближайшие дома, но безрезультатно. И только месяц спустя кто-то догадался, что она могла остаться замурованной в подвале. Строители из лучших побуждений почти наглухо закрыли все подвальные окошки, оставив только маленькие отверстия, затянутые металлической сеткой.

Рыжее тельце нашли в самом дальнем углу подвала. Кошка не дождалась своих спасителей и умерла от обезвоживания.

Спор о том, оставлять ли кошкам свободный доступ в теплые подвалы, идет давно. Защитники животных аргументируют свою позицию тем, что мурки избавляют жилые дома от грызунов. Да и жалко бездомных и голодных хвостатых оставлять на улице в мороз.

Противники (а это в основном представители жилищно-коммунальных организаций и жители первых этажей) настаивают на том, что кошки не только вредят коммунальному хозяйству дома, но и могут быть распространителями таких опасных заболеваний, как бешенство, стригущий лишай и прочих. Подвальные кошки поголовно заражены блохами, в том числе и теми, которые переходят на людей. Добавьте к этому стойкий, неприятный, резкий запах кошачьей мочи, который не выведешь никакой санитарной чисткой.

Да и закон диктует запрет на нахождение животных в подвале. В частности, пункты 3.4.1 и 3.4.7 постановления РФ от 27.09.2003 №170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» говорят, что организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить защиту помещений от проникновения грызунов, кошек и собак путем установки на все проемы, каналы и отверстия технического подполья сеток с размером ячейки 0,5 см, которые защитят здания от проникновения грызунов.

Как же быть? Самое благоразумное решение - найти всем бездомным кошкам приют, стерилизовать и кастрировать их. Но это из разряда фантастики. В данном случае решение челнинских зоозащитников в какой-то мере и есть та самая золотая середина. Подвалы защищены от кошек, но животные могут находиться в них, чтобы согреться и спастись от нападения собак. Речь идет о больших металлических клетках, которые устанавливаются в подвале непосредственно у отверстия технического подполья.

- Мы сами придумали конструкцию этих теплых клеток, - рассказывает волонтер Елена Андреева. - Заметили, что кошки зимой жмутся к подвальным отверстиям, откуда выходит теплый воздух, вот и предположили, что можно сделать некий ящик внутри подвала, чтобы животные залезали в него, грелись и спасались от нападения собак. Стали обсуждать этот вопрос в своем сообществе, и оказалось, что уже поступало предложение от нашего волонтера сделать внутреннюю клетку.

Согласование с собственниками на ее установку не требуется, так как клетка не дает животным доступа в подвальное помещение. Она не нарушает конструкцию подвала, ее установка не противоречит требованиям закона. И что немаловажно, изготовление и установка производятся не за счет собственников жилья, это оплачивают волонтеры. Необходимо только согласие старшего по дому и подрядной организации.

Волонтеры скинулись на изготовление первых трех клеток. Одну из них установили в доме челнинки Елены. Остальными обустроили подвалы в соседних комплексах, в тех местах, где чаще всего собираются кошки. Наблюдения показали, что клетки у бездомных животных пользуются спросом, они заходят в них и выходят. Но, по словам Елены, до настоящего положительного финала еще далеко. Многие руководители подрядных организаций и слышать не хотят об этих клетках, а кое-где нет технических возможностей для их установки. Но волонтеры не опускают руки, они продолжают вести переговоры и собирать деньги на новые клетки.

- Мы надеемся, что наша идея приживется и в других городах Татарстана, - говорит Елена.