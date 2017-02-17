В столице РТ прошло заседание городской комиссии по топонимике.

На заседании был поднят вопрос, касающийся дорожных указателей на русском и татарском языках. Были сформированы предложения, которые будет направлены в исполком Казани и Госсовет РТ. Один из докладчиков отметил, что на указателях присутствуют ошибки. Это связано с тем, что изготовители указателей не пользуются существующим «Реестром названий улиц города Казани», сообщается на сайте мэрии города.

По итогу заседания комиссия решила обратиться в исполком города с предложением провести мониторинг существующих указателей на наличие ошибок.