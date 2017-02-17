В середине февраля компания Amway открыла первый в Татарстане торговый центр нового поколения, отличительной особенностью которого стал акцент на получение опыта взаимодействия потребителя с продуктом.

Недавно лидер индустрии прямых продаж компания Amway объявила о внедрении стратегии переформатирования всех существующих в стране торговых центров в инновационный «экспириенс»-формат My Amway Center («Мой Центр Амвэй») и об открытии целого ряда новых центров.

Теперь основную площадь торгового зала в нашем городе на ул. Островского, 38 на втором этаже занимают зоны знакомства с продуктом и тематические зоны по различным брендам, где клиенты могут попробовать продукцию и получить индивидуальные консультации. Планируется, что центры компании станут местом проведения презентаций, консультаций и мастер-классов экспертов в сфере красоты и здорового образа жизни.

«Республика Татарстан – регион, в котором живут деятельные, энергичные люди. Мы считаем его стратегически важным для реализации возможностей компании, в том числе нашей новой концепции по расширению физического присутствия. Казанский торговый центр ориентирован на работу с дистрибьюторами и клиентами не только из Татарстана, но и ближайших субъектов Поволжья: Мордовии, Марий Эл, Чувашии, Кировской и Ульяновской областей», - комментирует событие Юлия Гурина, руководитель региона Поволжье и Казахстан компании Амвэй.

Подобные центры уже открыты для покупателей по всему миру: в США, Европе и Азии. В России функционируют центры в Нижнем Новгороде, Красноярске, Уфе и Краснодаре.

О компании Amway

Amway – компания прямых продаж, имеющая штаб-квартиру в г. Эйде, штат Мичиган, США. Занимает 30-е место в рейтинге «Крупнейших американских частных компаний», ежегодно составляемом журналом Forbes. Самые продаваемые бренды Amway – это витамины, минеральные и биологически активные добавки Nutrilite™, средства для ухода за кожей и декоративная косметика Artistry™ и системы очистки воды eSpring™, продающиеся исключительно частными предпринимателями Amway. OOO «Амвэй» – российский филиал компании Amway Corp.*, который начал свою деятельность в марте 2005 года.

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