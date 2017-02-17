Сегодня отмечается День родного языка. Не случайно именно к этому празднику был приурочен литературный вечер «Язлар кебек янып яшим җирдә..», посвященный 70-летию со дня рождения народного поэта, лауреата премии им.Г.Тукая РТ, председателя Комитета Госсовета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам Разилю Валееву.
Вечер прошел в Актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского федерального университета. Гости, среди которых были писатели, поэты, музыканты, государственные деятели, студенты, поздравляли с 70-летию Разиля Валеева. Со сцены звучали стихи юбиляра, написанные им в разные годы, и песни на стихи Разиля Исмагиловича, которые исполняют многие звезды татарской эстрады.
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