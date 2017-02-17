На днях у казанцев появилась возможность летать самолетами по направлениям Казань - Пермь - Казань и Казань - Нижний Новгород - Казань.

1 марта стартуют маршруты: Казань - Нижний Новгород - Казань и Пермь - Самара - Пермь. В Нижний Новгород самолеты из Казани будут отправляться четыре раза в неделю на воздушных судах CRJ-200, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. Все рейсы софинансируются из региональных бюджетов Республики Татарстан, Самарской, Нижегородской и Пермской областей соответственно направлениям.

Другая приятная новость для жителей Закамской зоны Татарстана: с 16 февраля возобновляются прямые рейсы из международного аэропорта «Бегишево» в Санкт-Петербург. Перелеты по указанному маршруту будут осуществляться дважды в неделю. Рейсы обслуживаются на воздушных судах Embraer ERJ 145 вместимостью до 50 пассажиров, сообщили в пресс-службе ОАО «Международный аэропорт «Бегишево».