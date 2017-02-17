22 февраля стартует серия матчей плей офф хоккейного клуба «Ак Барс», который продлится до 24 февраля.

ТНВ будет осуществлять прямую трансляцию из «Татнефть-арены».

Трансляцию планируют начинать за 10-15 минут до начала матчей: за время, оставшееся до выхода игроков на лед, ТНВ покажет весь предматчевый антураж.

«Мы ведем все прямые трансляции из «Татнефть – арены». Специально для плей офф мы сделали хоккейную студию, куда собираемся приглашать хоккейных экспертов. В перерывах между периодами матчей комментатор с экспертами будет вести разбор игры, со всеми ее нюансами. Так, одним из первых в нашу студию мы пригласим знаменитого Виктора Колачика», - рассказал Алмаз Гафиятов.

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