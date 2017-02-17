Телеканал «Новый Век» будет вести прямую трансляцию матчей плей офф хоккейного клуба «Ак Барс» из «Татнефть - арены».

Свои прогнозы каждый болельщик может сделать в специальной группе «ВКонтакте»: https://vk.com/tnv_sport. Здесь же можно следить за самими матчами.

«Мы вместе с болельщиками в группе «ТНВ _ СПОРТ» будем определять игрока - автора победной шайбы и угадывать счет каждого поединка. Имена победителей, правильно заранее определивших исход игры, прозвучат после матча в прямом эфире ТНВ. Мы приглашаем в нашу группу всех, кто по-настоящему любит хоккей: вместе поболеем!», - призвал Главный редактор Главной редакции спортивных программ ТНВ, комментатор Алмаз Гафиятов.

За успешные прогнозы на плей офф и правильно угаданные исходы матчей болельщикам будут вручаться фирменные призы ТНВ с автографами игроков «Ак Барса».

реклама
16+