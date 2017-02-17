Редакция спортивных программ ТНВ перед стартом матчей плей офф хоккейного клуба «Ак Барс» начинает конкурс среди болельщиков. По условиям конкурса, болельщики должны правильно спрогнозировать исход матчей. Плей офф стартует завтра, 22 февраля.

Телеканал «Новый Век» будет вести прямую трансляцию матчей плей офф хоккейного клуба «Ак Барс» из «Татнефть - арены».

Свои прогнозы каждый болельщик может сделать в специальной группе «ВКонтакте»: https://vk.com/tnv_sport. Здесь же можно следить за самими матчами.

«Мы вместе с болельщиками в группе «ТНВ _ СПОРТ» будем определять игрока - автора победной шайбы и угадывать счет каждого поединка. Имена победителей, правильно заранее определивших исход игры, прозвучат после матча в прямом эфире ТНВ. Мы приглашаем в нашу группу всех, кто по-настоящему любит хоккей: вместе поболеем!», - призвал Главный редактор Главной редакции спортивных программ ТНВ, комментатор Алмаз Гафиятов.

За успешные прогнозы на плей офф и правильно угаданные исходы матчей болельщикам будут вручаться фирменные призы ТНВ с автографами игроков «Ак Барса».

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