Зональные этапы будут проведены в следующих городах Татарстана: Казань, Чистополь, Мензелинск, Бугульма, Альметьевск, Нижнекамск, Набережные Челны, Тетюши.

С февраля по март 2017 года в Татарстане пройдет ежегодный республиканский фестиваль «Весенняя капель». Фестиваль реализуется Министерством образования и науки РТ, Комитетом по делам детей и молодежи, Исполнительным комитетом г. Казани, Советом по воспитательной работе профессиональных образовательных организаций РТ, «Лигой студентов Республики Татарстан».

Отметим, что ежегодно в фестивале учувствуют около 90 образовательных организаций, это около 15 000 учащихся по РТ.

График проведения зональных этапов:

1. 18 февраля, г. Тетюши, районный дом культуры, 11:00

2. 24 февраля, г. Чистополь, районный дом культуры, 11:00

3. 03 марта, г. Мензелинск, районный дом культуры, 12:00

4. 10 марта, г. Бугульма, районный дом культуры, 12:00

5. 11 марта, г. Альметьевск, районный дом культуры, 11:00

6. 14,15,16 марта, г. Казань, МЦ «Ак Барс», 11:00

7. 24 марта, г. Нижнекамск, Дом народного творчества, 11:00

8. 25 марта, г. Набережные Челны, Дворец творчества детей и молодежи, 11:00.