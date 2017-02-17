Отчасти это можно объяснить  тем, что на площадку у хозяев выходили лишь девять полевых игроков.

В первой половине матча, особенно в первой четверти, ничто вроде не вызывало серьезных  опасений, но перед большим перерывом силы лидеров казанцев стали убывать на глазах, и это незамедлительно сказалось на результате – 62:78 перед последним перерывом. По сути, игра была сделана.

После этого поражения УНИКС с шестью поражениями в 17 матчах прочно обосновался на пятом месте в чемпионате Единой лиге ВТБ.

24 февраля УНИКС в рамках  Евролиги на выезде сыграет с греческим «Панатинаикосом».