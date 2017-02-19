В начале февраля Государственный симфонический оркестр РТ совершил турне по Испании. Наши музыканты дали пять концертов в лучших концертных залах Бильбао, Логроньо, Мадрида, Мурсии и Витории. В каждом городе они представляли практически новую программу. Все концерты прошли с успехом, а в Мадриде выступление казанцев посетила сама королева Испании София.



- Мы проехали всю Испанию с севера на юг. Были переезды на комфортабельных автобусах по шикарным дорогам. По расстоянию вся Испания - это как переезд из Казани в Москву или в Пермь - 800 километров, - поделился испанскими впечатлениями главный дирижер и художественный руководитель ГСО РТ, народный артист России Александр Сладковский во время пресс-конференции, состоявшей в ИА «Татар-информ».

- В Испании вы выступали со всемирно известным пианистом Денисом Мацуевым…

- Денису Мацуеву огромное спасибо. Он по сути выступил хедлайнером этого тура и декабрьских гастролей оркестра в Европе. Денис Леонидович наблюдает за нашим оркестром практически с самого первого нашего концерта, и это было не спонтанное решение «Ах, давайте съездим в Испанию!» Подготовка к туру началась четыре года назад.

Секрет успеха любого мероприятия такого уровня прост: либо дирижер должен быть очень известен, либо оркестр, либо солист. Я вам честно скажу, известность симфонического оркестра Татарстана на Западе еще в декабре прошлого года была равна нулю, никто не знал, что такое Tatarstan National Symphony Orchestra. Мацуев достаточно серьезно рисковал. Но благодаря тому, что мы очень много лет дружим и он знает, что на нас можно положиться, рискнул. И риск оказался оправдан.

- Как вас принимали испанские зрители?

- Принимали отлично. Всегда приятно уходить со сцены не под стук собственных каблуков, а под аплодисменты зала. Я испытывал гордость за Татарстан и Казань. Вы помните, в 2009 году казанский «Рубин» победил «Барселону». Поэтому испанцы знают, что такое «Рубин» и что такое Казань. И они были очень приятно удивлены, что помимо «Рубина» в Казани есть симфонический оркестр, который очень достойно на самом высоком международном уровне представляет Казань, Татарстан и Россию в целом. Мы сейчас без преувеличения входим в пятерку лучших оркестров России.

Наш концерт в Мадриде посетила королева Испании София. Мы с Денисом Мацуевым имели честь быть принятыми ею в антракте между первым и вторым отделениями. Королева София в общении оказалась чрезвычайно скромной, очаровательной и в то же время величественной. Она большой знаток и любитель музыки. Потом Денис Мацуев сказал, что королева посещает далеко не все концерты даже известных коллективов и солистов, а очень избирательно. На концерт Государственного симфонического оркестра Татарстана она пришла, и по отзывам ее ближайшего окружения, наше выступление понравилось.

Турне дало оркестру новый мощный импульс для дальнейшего развития. У нас большие серьезные планы на будущее. Мы намерены работать в лучших залах Европы, Азии, в Японии и США. И это все не за горами.