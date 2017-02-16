Недавно стало известно, что Российская академия наук (РАН) признала гомеопатию лженаукой.

Минздраву РФ были даны рекомендации пересмотреть решение о внедрении гомеопатии в систему российского здравоохранения и вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных и муниципальных лечебных учреждениях. Что думают по этому поводу россияне, выяснили специалисты.

Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) запустил ежедневный опрос «Спутник», который позволяет в течение одного-трех дней выяснить оперативную реакцию российского общества на самые горячие вопросы повестки дня.

Согласно данным этого опроса большинство жителей нашей страны не знают, что такое гомеопатия. Пользовались гомеопатией менее четверти респондентов, но из пользовавшихся 57% против ее запрещения.

То или иное описание понятия «гомеопатия» смогли дать 46% россиян. Как правило, они представляют, что оно относится к области медицины (15% ответили, что это «лекарство из природных средств», 9% - что это «лечебное средство» и т. д.), но точного определения дать не могут. Также были зафиксированы следующие ответы: 1% - «лечение подобного подобным», 4% - «лечение минимальными дозами лечащих средств». А 3% сказали, что это лженаука и шарлатанство. 17% наших сограждан не знали о существовании понятия «гомеопатия» до участия в опросе, еще треть (33%) слышали данное слово, но не знают, что это такое.

В числе респондентов, знающих, по их словам, что такое гомеопатия, пользовались гомеопатическими средствами лично (или лечились их родственники) 49%, или 23% от всех опрошенных россиян. При этом в большинстве своем они уверены в действенности гомеопатии. Так, 42% сказали, что гомеопатия помогала часто, 25% признались, что иногда, а 27% отметили, что она не давала положительного результата.

Среди респондентов, которые дали то или иное определение гомеопатии (46%), эффективность гомеопатических средств скорее оценивается невысоко: 45% считают, что они не способствуют выздоровлению больных, в положительный эффект верят 32%.

Предложение Российской академии наук запретить гомеопатию в государственных больницах и не продавать гомеопатические средства под видом лекарств в аптеках поддерживают 46% россиян, имеющих какое-то представление о гомеопатии. В то же время против высказываются 46%.

Инициативный всероссийский опрос «Спутник» был проведен с помощью телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.