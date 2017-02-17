Сотрудники полиции Казани раскрыли мошенничество, совершенное в отношении иностранных граждан.



13 февраля текущего года в полицию обратились двое иностранных граждан в возрасте 21 и 24 лет с заявлением, что их обманули неизвестные и похитили принадлежавшие им денежные средства. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 1200 долларов США и более 6 тыс. рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», вечером в квартиру потерпевших пришли двое неизвестных, представились сотрудниками правоохранительных органов и пояснили, что молодым людям необходимо покинуть данное жилье, так как они нарушают порядок пребывания, определенный для иностранных граждан. Также попросили у них всю имевшуюся наличность для проверки ее на подлинность. В дальнейшем под предлогом осмотра нового места жительства довезли потерпевших до ближайшего торгового центра и скрылись в неизвестном направлении.

В ходе проведенных розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Казани совместно с коллегами из отдела полиции «Восход» в кратчайшие сроки установили личность подозреваемых в совершении данного преступления и задержали их. Ими оказались двое казанцев в возрасте 24 и 26 лет. Как выяснили полицейские, один из них находился в федеральном розыске отделом полиции Ульяновска за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Свою вину задержанные признали полностью и возместили причиненный материальный ущерб.

Расследование уголовного дела продолжается. В отношении 24-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Второй по решению Московского районного суда Казани заключен под стражу и содержится в одном из следственных изоляторов города, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.