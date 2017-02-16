В интернете представлено множество предложений по компьютерной диагностике всего организма, доставке недорогой натуральной и крайне полезной косметики. Нередки ситуации, когда людям звонят с неизвестного номера и приглашают на тот или иной осмотр, настойчиво предлагают определенные услуги по уходу за телом и даже чудо-товары от всех болезней.



К подобным обращениям необходимо относиться крайне осторожно, иначе можно лишиться больших денег.

- К нам поступает достаточно много сигналов от населения о деятельности так называемых парамедицинских центров. К примеру, гражданам предлагают в счет квот минздрава провести диагностику сердечно-сосудистой системы. За этими обращениями, на мой взгляд, кроется элемент мошенничества, - отметила заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РТ Любовь Шайхутдинова.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» она рассказала журналистам об одном из последних подобных случаев. Пожилая женщина купила так называемый ортопедический матрас с наволочкой и одеялом за 130 тысяч рублей. Пользы от всего этого «добра» замечено не было, а вот нервы из-за сомнительной покупки потрепаны изрядно.

- Сын женщины обратился к нам с просьбой разобраться, в чем же дело. К сожалению, не всегда удается доказать элемент мошенничества. Когда клиент подписывает договор, он должен очень внимательно читать, что написано в документе.

Если в договоре не говорится о медицинской помощи, то мы практически не имеем полномочий проверить учреждение. В большинстве случаев идет речь о нарушениях прав потребителей: предоставление услуг, не соответствующих по качеству заявленным, введение потребителей в заблуждение. В этом случае подключается Роспотребнадзор, - заключила специалист.